Дрон с большой дороги: железнодорожные войска усилят беспилотниками

Подразделения беспилотников войдут в состав бригад железнодорожных войск. После участия в устранении последствий стихийных бедствий их уже называют в армии «военным МЧС». Дроны пригодятся для контроля дорог и мостов, а также во время чрезвычайных ситуаций. С воздуха гораздо легче обследовать обширные территории и оценивать масштаб разрушений, отмечают эксперты. Эти аппараты, по их мнению, будут незаменимы и при проведении поисково-спасательных операций.

Взгляд сверху

Железнодорожные войска (ЖДВ) начали получать легкие беспилотники «Тахион». Позднее их усилят более мощными и универсальными дронами «Орлан-10», рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве. Первые машины поступили в 5-ю отдельную железнодорожную Познанскую Краснознамённую бригаду, базирующуюся в Абакане. Сибирские части ЖДВ уже применили аппараты на недавних учениях.

Авиационная составляющая серьезно расширит возможности железнодорожных войск, считает военный эксперт Олег Желтоножко.

— Дроны будут незаменимы во время стихийных бедствий, — рассказал «Известиям» специалист. — Они дают возможность в режиме реального времени произвести разведку на больших территориях. Это поможет определить масштабы разрушений, грамотно спланировать и осуществить спасательную операцию. С помощью беспилотников можно отследить возникновение лесных пожаров и определить направление их распространения. Эти аппараты также позволят вовремя заметить изменения в окружающем рельефе, которые несут потенциальную угрозу. В частности, помогут установить размеры размыва почв после сильного паводка или дождей. Такая разведка обойдется гораздо дешевле, отправки самолета. А по скорости будет более эффективна, чем выезд наземной команды.

А1 Беспилотный летательный аппарат «Тахион» Фото: ТАСС/Виталий Тимкив

Кроме того, военным железнодорожникам станет гораздо проще выполнять многие виды работ, связанных со строительством и обслуживанием путевой инфраструктуры, отметил эксперт.

Сейчас в состав ЖДВ входят 10 отдельных бригад и несколько учебных частей. Эти соединения имеют в своей штатной структуре от двух до пяти батальонов. Среди них — понтонно-мостовые, ремонтно-восстановительные, путевые, мостовые, механизированные. Год назад начали формировать новые подразделения, которые развернут в каждом военном округе. Их смогут оперативно перебрасывать в любой регион страны в случае возникновения ЧС.

Уже накоплен опыт применения дронов при чрезвычайных ситуациях. Так, в прошлом году две бригады ЖДВ устраняли последствия паводков в Иркутской области. Бойцы чинили железные и автомобильные дороги, жилые дома и социальные объекты, расчищали местность от завалов. В Приамурье железнодорожники за несколько дней построили несколько дамб возле реки Зея, защитив от наводнения город Свободный. Их части также направили на ликвидацию последствий взрыва арсенала боеприпасов в Ачинске.

А2 Учения мостовых подразделений Железнодорожных войск Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

С участием ЖДВ происходила расчистка Бурейского водохранилища в Хабаровском крае, где обрушившаяся в воду сопка перекрыла течение. Дроны также наблюдали за подвижками пластов в районе схода горных пород, что помогало правильно оценивать обстановку и корректировать действия саперов при закладке зарядов.

Оснащены и очень полезны

Железнодорожники получат беспилотники, которые способны решать все вышеперечисленные задачи. «Тахион» разработан по аэродинамической схеме «летающее крыло», его запускают с помощью катапульты. Он необходим при видеонаблюдении за объектами и проведении аэрофото- и видеосъемки местности на удалении. Кроме того, в случае необходимости, его можно использовать в качестве ретранслятора сигнала связи.

Этот БПЛА достаточно компактный — длина не превышает 61 см, а размах крыльев равен двум метрам. Такие характеристики позволяют моментально развернуть аппарат практически в любом месте и тут же начать работу.

А3 БПЛА «Тахион» Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Скорость дрона составляет до 120 км/ч. Максимальная продолжительность нахождения в воздухе ограничена двумя часами. Этого хватит, чтобы обследовать достаточно большие районы. Причем, видеокамеры, установленные на борту, тут же передадут картинку с места аварии или происшествия.

«Орлан-10» — самый массовый беспилотник в ВС. Он относится к классу средних машин с радиусом действия до 120 км и оснащается дневными или ночными видеокамерами. Для военных железнодорожников особенно важно, что дрон способен передавать видео в режиме онлайн, находясь в воздухе до 14 часов и поднимаясь на высоту до 5 тыс. м. Из пункта управления можно контролировать полет четырех БПЛА — это позволит вести разведку сразу по нескольким направлениям.

Благодаря большой дальности полета «Орлан» хорошо подходит для ведения патрулирования отдаленных районов, или наблюдением за протяжёнными объектами в труднодоступной или удаленной местности. Такие возможности дронов пригодятся при возникновении ЧС не только на железнодорожных магистралях, но и на нефте- и газопроводах в Сибири или на Дальнем Востоке — дороги там не всегда позволяют быстро выдвинуться на место происшествия автомобильным транспортом.

А4 БПЛА «Орлан-10» Фото: ТАСС/Вадим Савицкий

В военное время на ЖДВ будут возложены функции по строительству, ремонту и обеспечению бесперебойной работы магистралей, отметил Олег Желтоножко.

— Дроны возьмут на себя еще и охранные функции, — уверен Олег Желтоножко. — Патрулирование инфраструктурных объектов поможет не только выявлять диверсантов, но и до минимума сократит время реагирования на возникшую угрозу.

ЖДВ не раз справлялись со сложной и важной работой. В частности, после начала в 2014 году вооруженного конфликта на юго-востоке Украины на них была возложена задача по строительству железнодорожной ветки в обход территории Украины. В результате участок пути Журавка–Миллерово сдали с опережением графика.