Продажи российских аптек за 10 дней апреля сократились на 30%

Продажи российский аптек с 1 по 10 апреля упали на 30% к прошлому году из-за коронавируса. Об этом в среду, 15 апреля, сообщил председатель координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) Евгений Нифантьев в эфире телеканала РБК.

«До этого кризиса аптечные учреждения говорили: «Мы так много работаем, и всего лишь в лучшем случае 1% чистой прибыли». При этом пришел кризис, мы видим, что происходит у остальных. Если у нас сейчас падение 30% по сравнению с тем, что должно быть обычно в апреле, то у остальных — например, у ресторанов — 100%», — цитирует «РИА Новости» Нифантьева.

Он отметил, что на некоторых точках падение продаж достигло 50%. Кроме того, аптечные пункты, расположенные в торговых и бизнес-центрах, закрыты. Таким образом, по мнению Нифантьева, снижение продаж с каждым месяцем будет только усиливаться.

Председатель РААС подчеркнул, что в марте многие россияне испугались подорожания импортных товаров и закупились впрок, однако, после введения режима самоизоляции поток клиентов резко снизился.

«Сейчас люди идут в аптеку и продовольственный магазин только по жесткой необходимости», — добавил Нифантьев.

На прошлой неделе правительство России установило ограничения на продажу масок и перчаток: на каждом этапе продаж цена на них может повышаться не более чем на 10% и не более чем на 10 копеек за штуку.

В начале апреля в компании DSM Group заявили, что продажи биологически активных добавок (БАД) в аптеках выросли на 30%, такой всплеск наблюдается впервые за последние несколько лет.

Вместе с тем выручка аптек по итогам февраля оказалась на 20% больше, чем в том же месяце годом ранее. Рост продаж обеспечили не только средства от респираторных и вирусных инфекций — россияне стали больше приобретать все категории препаратов

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. По состоянию на 15 апреля в России общее число заболевших достигло 24 490 человек в 84 регионах страны. Скончались 198 пациентов, выздоровели ― 1986.

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