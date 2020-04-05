Россияне начали закупаться БАДами на фоне пандемии коронавируса

Продажи биологически активных добавок (БАД) в аптеках выросли на 30%, такой всплеск наблюдается впервые за последние несколько лет. Об этом свидетельствуют данные компании DSM Group по итогам февраля, с которыми ознакомились «Известия».

Эксперты считают такой показатель желанием населения укрепить здоровье и унять тревогу из-за пандемии коронавируса. Как правило, наиболее популярными биодобавками являются витаминно-минеральные комплексы, такие как Solgar, «Доппельгерц» и «Витрум».

В то же время рост продаж специалисты объясняют стремлением потребителей закупиться впрок на период самоизоляции из-за коронавируса, а также из-за прогнозируемого роста цен на фоне падения рубля.

Помимо биодобавок и прочих аптечных товаров на фоне пандемии выросли продажи некоторых продуктов, в частности чеснока, лимонов, имбиря и других.

Специалисты считают, что, с одной стороны, до конца вспышки коронавируса спрос на витамины будет лишь увеличиваться, однако, с другой стороны, большой запас закупленных средств и необходимость оставаться дома не мотивируют к новым покупкам.

Полную версию материала читайте в статье «Известий» от 6 апреля.