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В ВОЗ назвали первый симптом коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура и озноб. Об этом заявила 5 апреля представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для фильма «Опасный вирус» для телеканала «Россия 1».

По словам Харрис, заразившиеся чаще всего просыпаются посреди ночи с температурой тела выше 38 градусов, которая сопровождается помутнением сознания и ознобом. «Люди рассказывают, что просыпаются посреди ночи в помутнении, они чувствуют себя ужасно, не понимают, что происходит», — отметила она.

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Представитель ВОЗ добавила, что о таких симптомах говорили 90% заболевших.

Ранее 23 марта исследователи из университета Флиндерса в Южной Австралии заявили, что у многих зараженных коронавирусом, которые не имеют типичных симптомов заболевания, есть общий признак — аносмия (потеря обоняния). Дело в том, что коронавирус SARS-COV-2, приводящий к заболеванию COVID-19, вызывает больший отек слизистой, чем другие вирусы. По мнению экспертов, признак можно использовать для выявления носителей, которые «болеют без симптомов».

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. По данным сайта Worldometers на 5 апреля, в 208 странах мира насчитывается свыше 1,2 млн заболевших, более 67 тыс. пациентов погибли и не менее 256 тыс. — выздоровели.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии 8 (800) 2000-112.

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