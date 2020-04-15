Благодатный огонь привезут в Москву 18 апреля

Благодатный огонь доставят на патриаршее богослужение в храм Христа Спасителя в Москве 18 апреля. Об этом сообщили в Фонде Андрея Первозванного (ФАП) 15 апреля.

В другие храмы Русской православной церкви (РПЦ) лампады с Благодатным огнем передадут уже после окончания режима самоизоляции.

«В соответствии с существующими ограничениями, традиционной встречи Благодатного огня в аэропорту не будет. <…> О храмах, в которых можно будет получить частицу Благодатного огня, будет объявлено дополнительно», — сообщили в Фонде «РИА Новости».

Верующим предложили посмотреть прямую телетрансляцию из храма Гроба Господня и ознакомиться с VR-проектом «Великая Суббота».

Как правило, Благодатный огонь доставляют в Россию к началу ночного праздничного патриаршего богослужения в храме Христа Спасителя. Однако из-за пандемии коронавируса высказывались сомнения в возможности привезти святыню в срок.

Как рассказывали в израильском МИДе, церемония схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня пройдет без паломников и при ограниченном количестве участников. После схождения Огня представители духовенства доставят его от храма Гроба Господня до Яффских ворот Старого города Иерусалима, где святыню передадут представителям посольств. Те, свою очередь, доставят лампады в аэропорт Бен Гурион в Тель-Авиве. Сотрудники российской дипмиссии передадут Огонь представителям ФАП, которые будут ждать святыню на борту самолета — лайнер они покинуть не смогут из-за сложной эпидемиологической обстановки.

В РПЦ прихожан призвали ограничиться телетрансляцией пасхального богослужения. В Страстную неделю богослужения совершаются без прихожан из-за пандемии коронавируса.

В российских соцсетях запущен хештег #молитесьдома.

По состоянию на 15 апреля, в России диагностировано 24 490 случаев заболевания COVID-19, из них 3388 — за последние сутки. 1986 человек вылечились. 198 пациентов скончались.

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