Прямой эфир

В Татарстане развернули 12 госпиталей для пациентов с COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Республике Татарстан развернуто 12 госпиталей на 1382 койки. Об этом в ходе брифинга рассказал министр здравоохранения республики Марат Садыков. Также он прокомментировал информацию о нехватке средств защиты в больницах.

Бизнес ждет план: что поможет спасти пострадавшие от COVID-19 отрасли
Среди ключевых мер эксперты назвали прямую господдержку и перезапуск строительной сферы

Глава минздрава выразил надежду на то, что все развернутые койки не понадобятся и отметил, что ежедневный рост заболевших по Татарстану составляет 15,2%. Также, по заявлению министра, нехватка средств индивидуальной защиты присутствует только в больницах, где не наблюдают и не лечат пациентов с коронавирусом. Данный вопрос уже решают.

«Средства защиты есть в достатке там, где работают с больными и пациентами с подозрением на COVID-19», — цитирует главу республиканского минздрава InKazan.ru.

По данным Садыкова, в республике на базе санаториев и лагерей созданы семь учреждений для прибывающих из-за границы граждан. Там они будут находиться на самоизоляции.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По данным оперативного штаба на 15 апреля, за прошедшие сутки в 65 регионах России зафиксировано 3388 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 24 490 человек в 84 регионах страны. Умерли 198 пациентов, выздоровели ― 1986.

Наиболее актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мишустин назвал непростой ситуацию с коронавирусом в России
Власти прокомментировали работу сервиса выдачи пропусков в Москве

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020