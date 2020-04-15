В Татарстане развернули 12 госпиталей для пациентов с COVID-19

В Республике Татарстан развернуто 12 госпиталей на 1382 койки. Об этом в ходе брифинга рассказал министр здравоохранения республики Марат Садыков. Также он прокомментировал информацию о нехватке средств защиты в больницах.

Глава минздрава выразил надежду на то, что все развернутые койки не понадобятся и отметил, что ежедневный рост заболевших по Татарстану составляет 15,2%. Также, по заявлению министра, нехватка средств индивидуальной защиты присутствует только в больницах, где не наблюдают и не лечат пациентов с коронавирусом. Данный вопрос уже решают.

«Средства защиты есть в достатке там, где работают с больными и пациентами с подозрением на COVID-19», — цитирует главу республиканского минздрава InKazan.ru.

По данным Садыкова, в республике на базе санаториев и лагерей созданы семь учреждений для прибывающих из-за границы граждан. Там они будут находиться на самоизоляции.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По данным оперативного штаба на 15 апреля, за прошедшие сутки в 65 регионах России зафиксировано 3388 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 24 490 человек в 84 регионах страны. Умерли 198 пациентов, выздоровели ― 1986.

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