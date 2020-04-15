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Названы регионы, где выявили новые случаи заражения коронавирусом

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За прошедшие сутки в 65 регионах России зафиксировано 3388 случаев заражения коронавирусом. Об этом в среду, 15 апреля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

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Отмечается, что наибольшее число случаев выявлено в Москве (1774 человека), Подмосковье (272 человека), Мурманской области (137), а также в Санкт-Петербурге и Ленобласти (130 и 108 соответственно).

Меньше всего новых зараженных зафиксировали в Волгоградской, Кемеровской, Оренбургской и Сахалинской областях, а также в Севастополе, Чукотском и Ненецком автономных округах ― там были зафиксированы по одному случаю.

Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров заявил, что Москва выйдет на плато по заболеваемости COVID-19 в 20-х числах апреля. По его прогнозам, число заразившихся в столице может превысить 20–25 тыс. человек.

При этом, по словам академика Российской академии наук Виктора Малеева, заболеваемость в регионах, наоборот, может увеличиваться.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 15 апреля в России общее число заболевших достигло 24 490 человек в 84 регионах страны. Умерли 198 пациентов, выздоровели ― 1986.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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