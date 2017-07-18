Федеральная таможенная служба (ФТС) зафиксировала рост экспорта овощей в январе–июне 2017 года в разы. Об этом говорится в письме Минсельхоза в правительство РФ, с которым ознакомились «Известия». Согласно данным ФТС, которые приводит ведомство, с начала года за рубеж стали вывозить почти в четыре раза больше отечественных помидоров, на 29% выросли поставки огурцов. Представители отраслевых союзов считают, что главная причина роста экспорта — увеличение объемов производства. Однако в будущем, по их мнению, эта тенденция вряд ли сохранится.

О том, что поставки отечественных овощей за рубеж значительно выросли, сообщается в письме в правительство за подписью заместителя министра сельского хозяйства Евгения Непоклонова. В документе чиновник отчитывается «об объемах и стоимостных показателях экспорта с территории РФ сельскохозяйственных товаров и продовольствия», приводя данные по торговле с зарубежьем без учета стран Евразийского экономического союза. Так, например, в 2017 году Россия в 3,7 раза увеличила экспорт томатов. Если в январе–июне прошлого года за границу было поставлено 1 тыс. т отечественных помидоров, то в 2017 году — уже 3,7 тыс. т.

Кроме того, в 3,5 раза вырос экспорт замороженных овощей, в два раза больше российские предприятия поставили в другие страны консервированной овощной продукции. На 29,2% увеличились поставки огурцов и на 12,6% — капусты.

Федеральная таможенная служба ранее фиксировала большой интерес иностранных потребителей к российским бобовым культурам и картофелю. Президент Национального союза производителей плодов и овощей Сергей Королев назвал причиной роста экспорта томатов, огурцов и капусты наращивание отечественного производства.

— В России стали больше выращивать овощей. Поэтому, видимо, решили, что можно и увеличить поставки за границу. Хотя в настоящее время лучше задуматься о том, как избавиться от импортной продукции — мы до сих пор ввозим ежегодно порядка 1 млн т овощей, — сообщил Сергей Королев «Известиям».

По его словам, пока отечественное производство еще недостаточно развито, чтобы полностью избавиться от импорта. Хотя за прошлый год было произведено примерно на 20% больше овощей, чем в 2015 году. По его мнению, сельхозотрасли понадобятся инвестиции и господдержка для сохранения и увеличения объемов производства.

— Говоря о перспективах, отмечу, что дальнейшее сохранение роста экспорта в этом году напрямую зависит от погодных условий. Если температуры останутся на таком же низком уровне, то урожай вряд ли будет хорошим, а значит, и поставки в другие страны не будут расти, — добавил Сергей Королев.

Президент Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков в беседе с «Известиями» предположил, что рост экспорта овощей связан с ростом курса рубля.

— Возможно, отечественным производителям гораздо выгоднее продавать томаты и огурцы за рубеж. Хотя в целом эта тенденция очень странная. И вряд ли она сохранится, — считает Вадим Зуйков.

Президент Национального союза экспортеров продовольствия Дмитрий Булатов заявил, что российские поставки в страны дальнего зарубежья невелики.

— В основном это Франция, Литва, Польша, Германия и Италия. Всё же сейчас больше поставок в Белоруссию, Армению и другие страны ЕАЭС, — сказал Дмитрий Булатов «Известиям».

Он добавил, что, по данным Национального союза экспортеров продовольствия, Россия экспортирует томатов на $500 тыс. в год, капусты — на $100 тыс., огурцов — менее чем на $100 тыс.

Как ранее сообщали «Известия», Минсельхоз намерен продвигать на внешних рынках традиционно российскую продукцию, в наименовании которой указано место ее происхождения — например, «Вологодское масло», «Луховицкие огурцы» и «Башкирский мед». Для этого министерство формирует соответствующую концепцию поддержки и продвижения сельхозпродукции, продуктов питания и напитков. В документе будут определены виды поддержки производителей и направления экспорта.

В Минсельхозе не смогли оперативно предоставить комментарий.