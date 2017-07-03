Министерства сельского хозяйства России и Турции планируют консультации по отмене временных ограничений Россельхознадзора на турецкие овощи и некоторые другие продукты. Об этом заявил прессе помощник российского президента Юрий Ушаков.

Он отметил, что ожидаются консультации с целью снятия временных ограничений, которые были введены по соображениям фитосанитарной безопасности.

Кроме того, ведомства России и Турции планируют обсудить допуск российской мясо-молочной продукции на турецкий рынок.

Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии. К началу июня запрет действовал в отношении замороженного мяса и субпродуктов кур и индеек, томатов, огурцов и корнишонов, свежего винограда, яблок, груш, клубники и земляники.

Ограничения Россельхознадзора всё еще действуют.