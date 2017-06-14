Цены на отечественные овощи могут снизиться на 20% в перспективе трех лет, прогнозируют в Минсельхозе. Это произойдет за счет строительства сети оптово-распределительных центров (ОРЦ) и снижения числа посредников на пути от грядки к прилавку. Производители отмечают, что сейчас в стране недостаточно мест для хранения овощей, поэтому они не могут сделать запасы продуктов до следующего урожая и зимой-весной ритейлеры продают дорогие импортные овощи.

Розничные цены на овощи могут снизиться на 20% в перспективе трех лет. Об этом говорится в письме Минсельхоза в Ассоциацию производителей плодов, ягод и посадочного материала за подписью директора департамента растениеводства Петра Чекмарева. Согласно письму, с которым ознакомились «Известия», снижение цены может произойти за счет создания и развития сети ОРЦ к 2020 году.

«Создание и развитие сети ОРЦ… обеспечит снижение конечной цены на сельхозпродукцию отечественных сельхозпроизводителей за счет оптимизации товаропроводящей цепочки и уменьшения количества посредников», — сказано в письме.

Согласно презентации Минсельхоза на одном из совещаний (есть у «Известий»), сейчас оптовые и розничные надбавки составляют до 60,5% от конечной цены на овощи открытого грунта, 54% — на картофель и 36,8% — на тепличные овощи.

В пресс-службе Минсельхоза подтвердили, что строительство сети ОРЦ «дает основания надеяться в том числе на снижение цен, прежде всего на свежую продукцию для конечного покупателя». В ведомстве напомнили, что одобренная правительством схема размещения ОРЦ предполагает строительство около 60 объектов в 48 регионах страны. Их разместят вблизи городов-миллионников и крупных транспортно-логистических узлов. ОРЦ строятся в основном за счет частных средств при поддержке государства. Объем бюджетного софинансирования составит 4,7 млрд рублей.

Как ранее писали «Известия», только с начала этого года рост цен на овощи оказался выше сезонных колебаний, за счет чего темпы подорожания минимального набора продуктов втрое превысили инфляцию. По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), капуста белокочанная подорожала с 17,96 рубля за кг в декабре 2016 года до 23,88 рубля в апреле 2017-го (на 33%). Цена на лук выросла с 21,28 рубля до 31,27 рубля (на 47%). Картофель подорожал с 20,25 рубля до 28,59 рубля (на 41%). Розничная стоимость моркови увеличилась с 25,94 рубля до 31,23 рубля (на 20%).

Исполнительный директор Национального союза производителей овощей Михаил Глушков объяснил, что рост розничных цен на овощи связан с нехваткой достаточного количества хранилищ для них. Соответственно, производители просто не могут запасти овощей до следующего урожая

—И мы вынуждены импортировать продукцию. Ее покупают за доллары плюс увеличиваются транспортные расходы — и растет цена, — пояснил Михаил Глушков.

Заместитель исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ; объединяет «Ашан», X5 Retail Group, «Дикси», «Магнит» и другие крупнейшие сети) Владимир Ионкин сказал, что рост числа распределительных центров действительно может способствовать сокращению цепи посредников, однако затруднился оценить, насколько это скажется на ценах.

В Минсельхозе напомнили, что в 2015 году введен в эксплуатацию ОРЦ в Кабардино-Балкарской Республике мощностью 75 тыс. т единовременного хранения, который уже организует поставки плодоовощной продукции с юга страны в центральные регионы. В конце 2016 – начале 2017 годов заработали два ОРЦ мощностью 34 тыс. т и 32 тыс. т в Московской области. В ведомстве подчеркнули, что за 2016 год темпы роста потребительских цен на плодоовощную продукцию, включая картофель, снизились на 24,2 процентных пункта по сравнению с 2015 годом. В настоящее время наблюдается сезонный рост цен на плодоовощную продукцию, в дальнейшем с поступлением отечественной продукции нового урожая ожидается снижение цен.