Ученые из ФГНБУ «Росинформагротех», подведомственного Минсельхозу РФ, изобрели лазерную технологию, позволяющую сокращать использование химикатов и удобрений для растений и овощей. Лазерный луч способен регистрировать данные о распылении жидкости и передавать их на компьютер.

По словам разработчиков, лазер позволит снизить использование удобрений и инсектицидов на 20–30%. Производители не видят препятствий для внедрения новой технологии и считают, что она окажет эффективное влияние на сельскохозяйственный спектр.

Сейчас лазерная технология проходит испытания, в ближайшее время разработчики планируют начать сотрудничество с предприятиями.

Эксперты оценили потенциал лазерного луча, хоть и считают, что использование разработки «Росинформагротеха» кажется «пока что чем-то фантастическим».

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В сельском хозяйстве впервые применят лазерные технологии