Минсельхоз приступил к формированию новой структуры госпрограммы развития сельского хозяйства до 2020 года. По информации «Известий», в нее включат новые меры по производству парниковых овощей, а также ягод и фруктов, которых ранее в документе не было. В профильных ассоциациях утверждают, что пока что не могут достичь необходимых для импортозамещения показателей, и рассчитывают на поддержку из бюджета для увеличения производств.

О том, что Минсельхоз «проводит работу по формированию новой структуры государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы», сказано в письме ведомства руководителям отраслевых союзов, с которым ознакомились «Известия». Документ, датированный 6 июля, был подписан врио директора департамента растениеводства Минсельхоза Дмитрием Штундюком.

В письме министерства также указано, что формированием новой структуры госпрограммы чиновники занялись по поручению президента России Владимира Путина, данному по результатам проверки исполнения решений по интенсификации процессов импортозамещения плодоовощной продукции на внутреннем рынке.

Министерство сельского хозяйства попросило отраслевые союзы предоставить свои предложения по развитию производства овощей защищенного грунта, плодов и ягод. В письме сказано, что ассоциации должны сообщить о необходимых мерах стимулирования садоводства и овощеводства «на период 2018–2020 годов», а также о «методиках расчета плановых показателей» в этих отраслях.

Рекомендации, полученные от отраслевых сообществ, будут учтены при формировании новой структуры государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы. В документ, подготовленный еще в 2012 году, включены разделы по улучшению ситуации в растениеводстве и животноводстве. Он также предусматривает социальное развитие села, сохранение и восстановление плодородия почв, улучшение мелиорации. Одним из основных показателей выполнения госпрограммы является рост производства продукции в аграрных хозяйствах всех категорий на 20,8% к 2020 году.

Мнение экспертов

В Минсельхозе не ответили на запрос «Известий», однако гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько считает, что предложение министерства о необходимости дополнить госпрограмму «вполне логично», поскольку экономическая ситуация в стране меняется.

— Политика импортозамещения последовательна, поэтому в госпрограмму необходимо поэтапно вносить изменения. Сейчас очередь дошла до овощей, фруктов и ягод, — пояснил Дмитрий Рылько. — Думаю, что в основном производители будут просить повысить субсидии. В остальном же на рынке сейчас созданы условия для развития производства российской продукции. В частности, перекрыт импорт из ключевых стран, которые ранее поставляли к нам свои товары.

С тем, что господдержку необходимо усилить, согласен и президент Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала Игорь Муханин.

— Среди мер, которые необходимы для улучшения ситуации в садоводстве, конечно, стоит отметить увеличение субсидий на приобретение холодильного оборудования. Кроме того, хотелось бы получать больше средств на закладку садов. В рамках программы импортозамещения мы должны высаживать растения на территории 15,5 тыс. га, а сейчас этот показатель меньше на 5 тыс. га. И всё из-за недостаточного финансирования, — рассказал «Известиям» Игорь Муханин.

Он добавил, что в восточноевропейских странах выращивание овощей, фруктов и ягод имеет гораздо большую поддержку со стороны государства. Например, в Польше субсидируют не только закладку садов, но и закупку посадочных материалов и даже капельное орошение.

А исполнительный директор Плодоовощного союза Михаил Глушков сообщил «Известиям», что одной из главных мер, предложенных организацией Минсельхозу, является ежегодное увеличение плановых показателей производства продукции.

— Нужно запланировать прирост не менее чем на 3% ежегодно. Мы также считаем, что необходимо ввести такой индикатор производительности, как валовый сбор плодов и ягод в тысячах тонн. Сейчас в тексте госпрограммы фигурирует показатель «площадь закладки многолетних насаждений», который не отражает реальных объемов производства овощей и плодов, — рассказал он.

Как сообщали «Известия», ранее Минсельхоз подготовил изменения в доктрину продовольственной безопасности. Ведомство предложило рассчитывать нормы обеспеченности продукцией с учетом экспортного потенциала.