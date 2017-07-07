Министерство сельского хозяйства РФ зафиксировало рост цен на ряд овощей более чем в 1,5 раза. По данным ведомства, цена килограмма капусты в июне увеличилась более чем на 70%, картофеля — более чем на 50% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Производители объясняют колоссальное подорожание поздним урожаем из-за аномально холодного лета. В Минэкономразвития заметили, что рост цен уже оказал влияние на уровень инфляции в апреле–июне, и ждут нормализации ситуации с поступлением на прилавки овощей свежего урожая.

О значительном подорожании целого ряда овощей сказано в «Обзоре ценовой ситуации на агропродовольственном рынке», с которым ознакомились «Известия». Документ подготовлен Минсельхозом и подведомственным ему ФГБУ «Спеццентручет в АПК», в нем приводятся цены на 19 июня 2017 года. «По сравнению с аналогичным периодом прошлого года капуста белокочанная свежая стала дороже на 73,8%, картофель — на 56,6%, лук репчатый — на 28,3%. Всего на 8,6% превысила прошлогоднюю цена на морковь», — сказано в обзоре. В документе уточняется, что цена на капусту на отчетную дату составляет 46,9 рубля за 1 кг, на картофель — 44,8 рубля, на лук — 40 рублей, а на морковь — 45 рублей.

«При этом цены на свежие томаты оказались ниже, чем годом ранее, на 15,1%, на свежие огурцы — на 4,4%. Яблоки в отчетном периоде отпускались немного дороже (+0,6%)», — отмечают авторы доклада. Согласно данным статистики, в июне стоимость свежих помидоров составила 119,6 рубля за 1 кг, свежих огурцов — 81,3 рубля, яблок — 101 рубль.

В пресс-службе Минсельхоза «Известиям» заявили, что цены на овощи «носят ярко выраженный сезонный характер».

— В текущем сезоне ввиду неблагоприятных погодных условий (не только на территории России) цены на основные виды овощей выше прошлогоднего уровня. В текущем сезоне превышение цен на картофель над прошлогодними связано в большей степени со снижением его урожая в прошлом году. Также это могло произойти в связи с удорожанием импортной продукции нового урожая, который ввозится в Россию из стран ближнего и дальнего зарубежья, — сообщил представитель ведомства.

В министерстве также подчеркнули, что «стабилизация и снижение цен на томаты и огурцы связаны с повышением конкуренции на рынке овощей защищенного грунта и активным развитием тепличного овощеводства в России».

— В дальнейшем, после поступления отечественной продукции нового урожая, прогнозируется снижение цен на овощи и картофель, — сказали в Минсельхозе.

Приведенные в докладе данные совпадают с данными Росстата, отметили в Минэкономразвития. При этом на официальном сайте ведомства информация о ценах в июне пока не опубликована.

— Рост цен на ряд овощей и фруктов, наблюдаемый в 2017 году, уже оказал влияние на уровень инфляции в апреле–июне. Вместе с тем мы ожидаем постепенной нормализации ситуации с плодоовощной продукцией по мере увеличения объемов поставок продукции на потребительский рынок, — сообщили «Известиям» в Минэкономразвития.

По данным Центробанка, в мае инфляция составила 4,1%. При этом регулятор установил цель по инфляции на 2017 год 4%.

Президент Национального союза производителей овощей Сергей Королев в разговоре с «Известиями» пояснил, что значительное подорожание капусты, картофеля и лука связано с задержкой урожая.

— В этом году очень холодное лето, и урожай в значительных объемах еще не поступил. Год назад в это время на прилавках уже были овощи свежего урожая. На ценах сказывается недостаток предложения, — считает Сергей Королев.

Как ранее сообщали «Известия», высокий темп роста цен на плодоовощную продукцию отмечался в 2017 году и ранее. Из наблюдаемых Росстатом видов овощей и фруктов с начала года по май значительно выросли цены на белокочанную капусту (в 1,4 раза), картофель, лук, морковь и свеклу (в 1,2–1,3 раза) и яблоки (на 7,5%).

Для стабилизации стоимости овощной продукции Минсельхоз планирует в ближайшие годы создать сеть оптово-распределительных центров в 48 регионах страны. Их разместят вблизи городов-миллионников и крупных транспортно-логистических узлов. Благодаря этому возможно снижение цен на российские овощи до 20% к 2021 году.