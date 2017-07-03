За пять месяцев этого года в сравнении с аналогичным периодом прошлого количество уничтоженных товаров, запрещенных к ввозу в Россию, увеличилось на 79%. Об этом «Известиям» рассказали в Федеральной таможенной службе РФ (ФТС).

В ведомстве рассказали, что бизнесмены стали всё чаще выдавать европейские овощи и фрукты за африканские. По словам главного аналитика Национального плодоовощного союза Кирилла Лашина, сейчас из Африки в Россию традиционно ввозятся цитрусовые.

«После введения санкций африканские страны не стали массово выращивать и поставлять нам фрукты. Яблоки, груши и сливы из Африки если и поступают к нам в промышленных масштабах, то по фальшивым документам», — сказал Лашин.

Аналитик отметил, что яблоки в Россию ввозятся в основном из Польши, самого крупного производителя в Европе.

В ФТС рассказали, что сейчас провезти через границу плодово-овощную продукцию будет намного сложнее, поскольку таможенники изменили тактику мобильных групп, выявляющих санкционку на границе. Если раньше они патрулировали приграничные дороги или стояли в засадах, то сейчас основной упор сделан на сбор и анализ оперативной информации.

В итоге за пять месяцев 2017 года сотрудники таможни и Россельхознадзора на российско-белорусской границе завели 61 дело против поставщиков санкционной продукции. В 2016 году за тот же период было заведено всего 11 таких административных дел.

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Санкционные товары сменили прописку