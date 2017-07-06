Минсельхоз намерен продвигать на внешних рынках традиционно российскую продукцию, в наименовании которой указано место ее происхождения, например, «Вологодское масло», «Луховицкие огурцы» и «Башкирский мед». Для этого министерство формирует соответствующую Концепцию поддержки и продвижения сельхозпродукции, продуктов питания и напитков. В документе будут определены виды поддержки производителей и направления экспорта. Эксперты отмечают, что российскую продукцию пока плохо знают за рубежом — доля продовольствия в структуре экспорта составляет лишь 5%.

Министерство сельского хозяйства разрабатывает Концепцию поддержки и продвижения сельхозпродукции, продуктов питания и напитков с наименованием места происхождения (НМПТ). Речь идет о продажах этих категорий товаров на внешних рынках, следует из письма ведомства, которое было разослано 19 июня руководителям отраслевых союзов и ассоциаций (есть в распоряжении «Известий»). Документ подписан директором департамента информационной политики и специальных проектов Минсельхоза Дмитрием Красновым. Чиновник предлагает адресатам до 22 июня ответить на ряд вопросов, которые лягут в основу концепции: например, какие виды продуктов организации наиболее перспективны с точки зрения продвижения на внешние рынки, и какие виды господдержки считаются востребованными и эффективными для продуктов с наименованиями мест происхождения.

В пресс-службе Минсельхоза уточнили, что проект Концепции будет представлен для обсуждения после 10 июля.

— Разрабатываемая концепция будет включать критерии отбора продуктов с НМПТ, а также продуктов, имеющих высокий экспортный потенциал при их регистрации и продвижения как продуктов с НМПТ. Документ должен лечь в основу долгосрочной стратегии развития и продвижения региональных суббрендов, а также описать набор инструментов ее реализации, — сказали «Известиям» в ведомстве.

По оперативным данным Федеральной таможенной службы (ФТС), объем экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья из России в январе–апреле 2017 года составил $5,8 млрд, что на 12,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Значительно увеличился экспорт пшеницы (+17%) и водки (+4,5%). По расчетам Российского экспортного центра (РЭЦ), в первом квартале 2017 года доля продовольствия в общей структуре вывезенных за границу товаров страны составляет 4,7%. При этом почти на 60% российский экспорт состоит из нефти, нефтепродуктов и природного газа.

Среди товаров с наименованием места происхождения можно привести в пример минеральные воды «Липецкая» и «Нарзан», «Вологодское масло», отметил управляющий консалтинговой компании Kirikov Group Даниил Кириков.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько считает, что идея Минсельхоза актуальна и перспективна, однако российскую продукцию пока плохо знают за рубежом. По его мнению, экспортное продвижение поможет не только разрекламировать товары на внешних рынках, но и улучшить качество российских товаров. Среди примеров отечественной продукции с наименованием места происхождения он назвал башкирский мед, алтайский сыр и краснодарские вина.

— Речь идет о продукции премиального сегмента, продвижение которой на внешних рынках также будет способствовать развитию туризма, — сказал Дмитрий Рылько.

Исполнительный директор Национального овощного союза Михаил Глушков отметил, что в России также есть потенциал и для экспорта помидоров и огурцов, которые производятся в достаточном количестве.

— Мы могли бы вывозить в европейские страны, например, известные луховицкие огурцы. Но проблема в том, что отечественное производство не соответствует зарубежным стандартам по биологическому и агрохимическому составам, — сказал он.

С конца 2016 года в России запущен приоритетный проект «Экспорт продукции АПК», который должен увеличить число экспортеров сельхозпродукции и нарастить объемы вывозимой продукции. В рамках программы правительство намерено модернизировать систему обеспечения безопасности сельхозпродукции и продовольствия, а также надзор за здоровьем животных и растений и контроль происхождения товаров.