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Подозреваемого в ограблении квартиры задержали в Подмосковье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Московской области был задержан подозреваемый в ограблении квартиры, в которой находились дети. Об этом в среду, 15 апреля, сообщает региональная пресс-служба ГУ МВД России.

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По информации правоохранительных органов, преступление произошло в городском округе Клин, куда в местную дежурную часть ОМВД России обратилась 45-летняя местная жительница, которая заявила об ограблении. По словам женщины, во время происшествия она находилась со своим ребенком в поликлинике, когда неизвестный мужчина позвонил в дверь ее квартиры, где в тот момент находились ее двое детей 8 и 12 лет.

Представившись знакомым хозяйки квартиры, злоумышленник проник в дом, откуда похитил ювелирные изделия и мобильный телефон, после чего скрылся. При этом уточняется, что в отношении несовершеннолетних противоправных деяний совершено не было.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили и по месту проживания задержали ранее неоднократно судимого 32-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления. В ходе обыска квартиры обнаружены и изъяты похищенные ювелирные украшения. Злоумышленник пояснил, что телефон продал, а вырученные деньги потратил на личные нужды», — рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Фигуранту дела была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

6 апреля в Москве злоумышленники ограбили дом матери бывшего первого замначальника ГУБОП МВД генерал-майора Анатолия Петухова. В момент преступления в доме, где произошло ограбление никого не было. Общую сумму ущерба оценили в 70 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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