Губернатор Рио-де-Жанейро заразился коронавирусом

Губернатор штата Рио-де-Жанейро Уилсон Уитцел рассказал, что его тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Ролик с признанием политик опубликовал во вторник, 14 апреля, в своем Twitter.

По словам Уитцела, он решил провериться на заражение коронавирусом, потому что в последние дни плохо себя чувствовал из-за лихорадки, боли в горле и потери обоняния.

«Я буду продолжать работать, выполняя медицинские ограничения и рекомендации», — отметил губернатор.

13 апреля Уитцел продлил карантинные меры по всему Рио-де-Жанейро до 30 апреля. В документе содержится запрет на проведение массовых мероприятий, работу кинотеатров, театров и туристических достопримечательностей.

С 28 марта Бразилия временно закрыла границы для въезда всех иностранцев в связи с пандемией коронавируса. Для граждан других стран также был наложен запрет на транзит через страну. В течение ближайших 30 дней авиакомпании не будут брать таких пассажиров на борт.

По данным Worldometer на 14 апреля, в Бразилии зафиксировано более 24 тыс. случаев заражения коронавирусом, свыше 1,3 тыс. пациентов скончались.