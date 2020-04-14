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Нефть марки Brent опустилась на торгах ниже $30 за баррель

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Фото: REUTERS/Richard Carson
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Стоимость контрактов на нефть марки Brent c поставкой в июне на лондонской бирже ICE в упала на 5,5% и составила $29,94 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на площадке на 18:27 мск вторника, 14 апреля.

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В последний раз цена нефти этого сорта находилась на таком уровне 3 апреля 2020 года. Цена на нефть бренда WTI находится на отметке $21,9 за баррель. Здесь тоже зафиксировано снижение на 5,9%.

Рубль в свою очередь укрепляется по отношению к американской и европейской валютам. Доллар США снизился до 73,15 рубля, курс евро составляет по состоянию на вечер вторника 80,18 рубля.

Ранее во вторник глава «Газпром нефти» Александр Дюков заявил, что заключение новой сделки ОПЕК+ не приведет к резкому росту цен на сырье, но к концу года нефть может подорожать до $40–45 за баррель.

12 апреля после переговоров президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом страны ОПЕК и другие нефтедобытчики достигли соглашения о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае и июне.

Новая сделка ОПЕК+ позволит удержать цены от шокового падения и наступления катастрофы для отрасли, отметил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Мировые цены на нефть рухнули 9 марта на фоне прекращения предыдущей сделки ОПЕК+. Кроме того, аналитики указывали на снижение спроса на сырье из-за распространения коронавируса и остановки многих предприятий.

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