В Новосибирске умер первый пациент с коронавирусом

В Новосибирске скончался первый пациент с подтвержденным коронавирусом. Об этом 14 апреля сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом по региону.

«Пациенту было 68 лет. Пневмония развилась на фоне тяжелой сопутствующей патологии (сахарный диабет, ожирение, ишемическая болезнь сердца). Заболел 1 апреля, лечился самостоятельно. 7 апреля в крайне тяжелом состоянии его госпитализировали в больницу, где диагностировали двустороннюю пневмонию», — говорится в сообщении.

Мужчину поместили в реанимацию, а на следующий день, 8 апреля, перевели на аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

По данным оперштаба, в регионе зафиксировано 46 случаев заражения коронавирусом. 12 человек выздоровели и были выписаны из больницы.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего тяжелую пневмонию, произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. ВОЗ объявила о пандемии 11 марта.

За минувшие сутки в России количество заразившихся коронавирусом увеличилось на 2774. Всего в стране диагностировано 21 102 случаев заболевания.

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