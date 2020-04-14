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Первый пациент с коронавирусом скончался в Калмыкии

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Первый зараженный коронавирусной инфекцией умер в Республике Калмыкия. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщил министр здравоохранения региона Юрий Кикенов.

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«К сожалению, у нас начались и потери, погиб один больной в инфекционной больнице, так что ситуация остается очень сложной. Больной был возрастной, с тяжелой сопутствующей патологией», — приводит «Интерфакс» слова Кикенова.

По данным Минздрава Калмыкии, на текущий момент в республике зафиксировано 59 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 9 пациентов выздоровели.

В начале апреля вице-премьер России Татьяна Голикова включила Калмыкию в один из регионов, в которых наблюдается высокий темп прироста зараженных коронавирусом.

В конце марта глава Калмыкии Бату Хасиков заявил, что жителям республики бесплатно раздадут 180 тыс. медицинских масок в качестве меры профилактики против коронавируса.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекционное заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском Ухане.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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