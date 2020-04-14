В Татарстане выдали более 3 млн цифровых пропусков

Количество цифровых пропусков, выданных в Татарстане, превысило 3 млн. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщает пресс-служба республиканского минцифры.

Наиболее популярным является запрос на выезд и возвращение с дачи. Такие пропуска запросили 56,5% пользователей, сообщает RT. При этом власти ввели ограничения на их использование. Так, выезжать на дачу теперь можно не чаще двух раз в неделю, уточняется на сайте kp.ru.

Почти каждый четвертый цифровой пропуск оформляется для доставки продуктов питания и лекарств нетрудоспособным родственникам.

Ранее в этот же день сообщалось, что в Москве за сутки оформлено 3,2 млн цифровых пропусков для передвижения по городу. При этом около 900 тыс. из них содержат некорректные или недостоверные сведения. Они будут аннулированы.

С 15 апреля в Москве начинают действовать пропуска для передвижения на любом виде транспорта, в том числе велосипеде. Документ действителен только при предъявлении паспорта.

Получить пропуск можно через mos.ru, а также позвонив по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив СМС на номер 7377. В связи с высокой нагрузкой на сервер возможно увеличение времени ожидания ответа, заявку можно также оставить через домен nedoma.mos.ru.

По состоянию на 14 апреля, в России диагностировано 21 102 случая заболевания COVID-19, из них 2774 — за последние сутки. 1694 человека вылечились. 170 пациентов скончались.

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