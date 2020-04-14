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Пьяный петербуржец разгромил и поджег больницу

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Фото: 5 Канал
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В Санкт-Петербурге мужчина устроил погром и совершил поджог в медучреждении, куда его доставили в нетрезвом виде. Успокоить дебошира удалось только сотрудникам Росгвардии.

Инцидент произошел в больнице в Петродворцовом районе накануне, 13 апреля. На кадрах, опубликованных Пятым каналом, видно, как двое медиков ведут по коридору медцентра мужчину с поднятыми вверх руками.

Гражданина поместили в изолятор, однако там он разбил стекла и двери, пишет ТАСС. Тогда его перевели в другой изолятор, но и там мужчина устроил дебош, после чего проник в служебное помещение и поджег бумаги. Далее на записи видно, как медработники выводят посетителей из-за задымления.

Возгорание сотрудникам больницы удалось потушить самостоятельно, а справиться с местным жителем позвали правоохранителей. Мужчину задержали и отвезли в отделение.

В конце марта в Москве пьяный дебошир укусил за бедро сотрудника полиции, пытавшегося задержать его. В отношении безработного мужчины составили административный протокол, он находится под подпиской о невыезде. У стража порядка обнаружили многочисленные ссадины.

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