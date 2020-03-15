Полуголый мужчина устроил скандал в аэропорту Домодедово

В аэропорту Домодедово полуголый мужчина в нетрезвом состоянии устроил дебош, сообщает в воскресенье, 15 марта, пресс-служба транспортного управления МВД России по Центральному федеральному округу (ЦФО).

По данным управления, дежурная часть линейного управления МВД России в аэропорту Домодедово получила сигнал из зала прилета международных авиалиний от пункта пограничного контроля, где один из пассажиров вступил в перепалку с сотрудниками воздушной гавани.

«Прибывшие на вызов сотрудники транспортной полиции обнаружили находящегося в состоянии алкогольного опьянения мужчину, который, оголив торс, словесно конфликтовал с представителем пограничной службы. На требование полицейских прекратить хулиганские действия и проследовать в дежурную часть гражданин ответил отказом, после чего к нему была применена физическая сила», — говорится в сообщении.

Нарушителем оказался москвич 1983 года рождения. Он был привлечен к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

19 февраля сообщалось о том, что житель Астрахани устроил дебош на борту самолета, выполнявшего рейс из Иордании в аэропорт Домодедово. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по обвинению в хулиганстве и нарушении общественного порядка.