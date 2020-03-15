Прямой эфир

Полуголый мужчина устроил скандал в аэропорту Домодедово

0
Фото: vk.com/msk_today
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В аэропорту Домодедово полуголый мужчина в нетрезвом состоянии устроил дебош, сообщает в воскресенье, 15 марта, пресс-служба транспортного управления МВД России по Центральному федеральному округу (ЦФО).

По данным управления, дежурная часть линейного управления МВД России в аэропорту Домодедово получила сигнал из зала прилета международных авиалиний от пункта пограничного контроля, где один из пассажиров вступил в перепалку с сотрудниками воздушной гавани.

«Прибывшие на вызов сотрудники транспортной полиции обнаружили находящегося в состоянии алкогольного опьянения мужчину, который, оголив торс, словесно конфликтовал с представителем пограничной службы. На требование полицейских прекратить хулиганские действия и проследовать в дежурную часть гражданин ответил отказом, после чего к нему была применена физическая сила», — говорится в сообщении.

Нарушителем оказался москвич 1983 года рождения. Он был привлечен к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

19 февраля сообщалось о том, что житель Астрахани устроил дебош на борту самолета, выполнявшего рейс из Иордании в аэропорт Домодедово. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по обвинению в хулиганстве и нарушении общественного порядка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вылет рейса из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов
Дебошир пригрозил взорвать бомбу на борту самолета в Домодедово

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020