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Пьяный дебошир укусил полицейского за бедро в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Москве на Бибиревской улице, по словам очевидцев, произошла массовая драка. Об этом во вторник, 31 марта, сообщил РЕН ТВ.

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По данным телеканала, прибывшие на место происшествия стражи порядка обнаружили там безработного мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители попытались задержать его, однако он оказал сопротивление.

Сообщается, что дебошир несколько раз ударил прапорщика полиции по голове и укусил его за бедро. После происшествия, которое, по данным телеканала, произошло 28 марта, мужчину доставили в полицию.

В отношении задержанного был составлен административный протокол, в настоящее время он находится под подпиской о невыезде. Медики выявили у пострадавшего стража порядка многочисленные ссадины.

16 марта в московском аэропорту Внуково молодой человек и девушка, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, устроили дебош на борту самолета прямо перед вылетом. При задержании девушка сбила с обмундирования сотрудницы полиции, видеорегистратор и нагрудный знак и укусила капитана полиции за левое запястье. Также она ударила лейтенанта полиции в область живота.

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