Пьяный дебошир укусил полицейского за бедро в Москве

В Москве на Бибиревской улице, по словам очевидцев, произошла массовая драка. Об этом во вторник, 31 марта, сообщил РЕН ТВ.

По данным телеканала, прибывшие на место происшествия стражи порядка обнаружили там безработного мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители попытались задержать его, однако он оказал сопротивление.

Сообщается, что дебошир несколько раз ударил прапорщика полиции по голове и укусил его за бедро. После происшествия, которое, по данным телеканала, произошло 28 марта, мужчину доставили в полицию.

В отношении задержанного был составлен административный протокол, в настоящее время он находится под подпиской о невыезде. Медики выявили у пострадавшего стража порядка многочисленные ссадины.

16 марта в московском аэропорту Внуково молодой человек и девушка, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, устроили дебош на борту самолета прямо перед вылетом. При задержании девушка сбила с обмундирования сотрудницы полиции, видеорегистратор и нагрудный знак и укусила капитана полиции за левое запястье. Также она ударила лейтенанта полиции в область живота.