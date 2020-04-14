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«Индекс самоизоляции» в Москве повысился до 4,3

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Индекс самоизоляции в Москве к 07:00 мск вторника, 14 апреля, достиг 4,3 — это означает, что почти все жители столицы находятся дома. Эта информация следует из данных карты «Яндекса» о соблюдении гражданами домашнего режима в России.

Меньше всего людей на улицах было в 01:00 мск вторника — индекс составлял 4,9. К 6:00 он опустился до 4,7.

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Чем ниже число индекса, тем больше людей находится на улицах. Индекс от 0 до 2,4 балла означает, что вне дома большое количество народу, а 4–5 баллов — что на улицах нет почти никого.

Накануне вечером индекс в столице составил 3,3 балла. Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков рассказал, что за минувшие выходные полицейские в городе выписали около 5 тыс. протоколов о нарушении домашнего режима.

Президент России Владимир Путин заявил об ухудшении обстановки с коронавирусом в стране, отметив рост случаев тяжелого протекания болезни. Он отметил, что определяющими станут ближайшие недели.

В Российском медицинском обществе назвали парадоксальной ситуацию с распространением COVID-19 из-за поведения москвичей.

С вечера 29 марта в Москве и области действует режим обязательной самоизоляции для всех жителей. До 1 мая гражданам можно покидать жилища только в случаях острой необходимости: при обращении к врачу, походе в магазин или аптеку, утилизации мусора, а также для выгула домашних животных на расстоянии не более 100 м от дома.

На прошлой неделе мэр столицы Сергей Собянин и подмосковный губернатор Андрей Воробьев объявили о введении в регионе цифровых пропусков для передвижения на любом виде транспорта. Пешеходам пропуска пока не нужны.

Получить пропуск можно с помощью портала мэра Москвы mos.ru, а также отправив СМС на номер 7377.

По последним данным на 13 апреля в России число инфицированных составляет 18 328 человек.

корона

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом есть на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112.

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