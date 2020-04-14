Поезд метро сошел с рельсов в Сеуле

В Сеуле поезд с сотней пассажиров сошел с рельсов, сообщает 14 апреля телеканал YTN.

Инцидент произошел на юго-западе южнокорейской столицы на станции «Ёндынпхо». По предварительным данным, никто не пострадал.

Пассажиры самостоятельно выбрались из поезда и дошли по путям до станции.

Авария привела к сильным задержкам и перебоям в работе метрополитена. Выясняются обстоятельства произошедшего.

30 марта сообщалось, что один дин человек погиб и еще 127 пострадали из-за схода с путей пассажирского поезда в китайской провинции Хунань.