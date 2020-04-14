Прямой эфир

Поезд метро сошел с рельсов в Сеуле

0
Фото: скриншот с видео
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Сеуле поезд с сотней пассажиров сошел с рельсов, сообщает 14 апреля телеканал YTN.

Инцидент произошел на юго-западе южнокорейской столицы на станции «Ёндынпхо». По предварительным данным, никто не пострадал.

Пассажиры самостоятельно выбрались из поезда и дошли по путям до станции.

Авария привела к сильным задержкам и перебоям в работе метрополитена. Выясняются обстоятельства произошедшего.

30 марта сообщалось, что один дин человек погиб и еще 127 пострадали из-за схода с путей пассажирского поезда в китайской провинции Хунань.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В 2020 году в московском метро заменят около 90 км рельсов
36 человек пострадали при сходе поезда с рельсов в Египте

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020