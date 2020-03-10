В 2020 году в московском метро заменят около 90 км рельсов

В 2020 году в Московском метрополитене заменят около 90 км рельсов, 22 тыс. шпал и обновят около 100 тыс. рельсовых скреплений. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте мэра Москвы 10 марта.

«После замены рельсов, шпал и скреплений повышается надежность инфраструктуры метрополитена, поездки для пассажиров становятся более безопасными и комфортными», — рассказал глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

Работы будут проводиться в ночное время, когда метро закрыто и поезда не ходят. Специалистам выделяется 2,5 часа, за которые они успевают обновить около 800 м рельсов. Отмечается, что в минувшем году в метро заменили более 86 км рельсов, 22 тыс. шпал и 105 тыс. креплений. В общей сложности с 2015 года обновлено более 400 км рельсов и 107 тыс. шпал.

5 марта стало известно, что с 20 по 24 марта в Москве будут закрыты четыре станции Некрасовской линии метро для подключения шести новых остановочных пунктов. Станции возобновят работу в обычном режиме 24 марта в 5:30.