36 человек пострадали при сходе поезда с рельсов в Египте

К востоку от египетского города эд-Дабаа пассажирский поезд сошел с рельсов. Пострадали не менее 36 человек, пишет газета в четверг, 27 февраля, газета el-Watan.

«Несколько человек получили ранения легкой степени тяжести, погибших нет», — сообщается на странице министерства транспорта в соцсети Facebook.

По информации министерства, у поезда, шедшего из Александрии в Марсу-Матрух, сошли с рельсов и перевернулись три вагона и локомотив. Сообщается, что несколько человек получили легкие ранения, погибших нет.

По информации газеты el-Watan, которая ссылается на департамент здравоохранения города Марса-Матух, число раненых может возрасти. Все пострадавшие доставлены в больницы городов эд-Дабаа и эль-Аламейн.

18 апреля 2019 года вблизи Каира сошел с рельсов пассажирский поезд, пострадали не менее 42 человек, сообщает портал «Масрави». Инцидент произошел в провинции Кафр-эш-Шейх, когда поезд подходил к станции.