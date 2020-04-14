Путин оценил ситуацию с распространением коронавируса в России

Президент России Владимир Путин сообщил об ухудшении обстановки с коронавирусом в стране из-за увеличения числа пациентов с тяжелой формой заболевания. Об этом он заявил 13 апреля на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.

«Мы видим с вами, что обстановка меняется практически ежедневно и, к сожалению, не в лучшую сторону. Увеличивается число заболевших людей, причем все больше случаев именно тяжелого протекания болезни», — отметил Путин.

По его мнению, ситуация в стране нуждается в профессиональном прогнозе, причем не только среднесрочном или долгосрочном, а также на ближайшие несколько дней.

В этой связи глава государства поручил правительству ежедневно составлять для него соответствующий прогноз, учитывая «самые экстраординарные» варианты развития ситуации.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что среди новых пациентов с коронавирусом более чем у 40% заболевание протекает бессимптомно.

По состоянию на 14 апреля, в России зафиксировали более 18 тыс. случаев COVID-19. За весь период погибли свыше 160 человек.

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