Собянин открыл новый стационар для борьбы с COVID-19

В Москве открылся новый стационар по борьбе с коронавирусной инфекцией на базе клинической больницы №31. Об этом в понедельник, 13 апреля сообщил официальный сайт мэра столицы.

«Каждый день в Москве мы открываем одну или несколько клиник для борьбы с COVID-19. 31-я клиника — одна из лучших в Москве, здесь есть все компетенции для работы с инфарктниками, с инсультниками, с онкологией, с другими заболеваниями — практически весь спектр медицинской помощи», — отметил Сергей Собянин во время осмотра нового стационара.

Собянин подчеркнул, что оказание многопрофильной помощи важно для пациентов с диагнозом COVID-19, так как инфицированные имеют сопутствующие хронические заболевания из-за осложнений в связи с инфекцией.

Главный врач городской клинической больницы № 31 Наталья Ефремова отметила, что в трех новых корпусах больницы развернуто 620 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией и 72 койки реанимации, а больница в настоящее время полностью готова к работе.

Всего в штате клинической больницы №31 работают 222 врача и 329 медицинских сестер. Медицинский центр оснащен современной лучевой службой для эффективной и оперативной диагностики вируса нового типа. Закуплены необходимые средства индивидуальной защиты персонала, противовирусные и антибактериальные препараты. Поступающие пациенты будут находиться в специальных изолированных палатах с шестиразовым питанием.

Ранее в этот же день департамент здравоохранения Москвы рассказал об осуществлении помощи больным с COVID-19 в 12 стационарах Москвы, а в течение ближайших 10 дней будут перепрофилированы еще 24 городских стационара для лечения. Таким образом, всего в столице создадут около 21 тыс. коек для больных с коронавирусом.

В то же время, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России уже развернуты 40 тыс. коек для зараженных коронавирусом, при этом планируется увеличение больничных мест до 95 тыс.

По последним данным, в России зарегистрировано 18 328 случаев заболевания COVID-19, из них 2558 — за последние сутки. 1470 человек вылечились, 148 пациентов скончались.





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