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Двое детей пострадали при столкновении трех автомобилей в Петербурге

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В Петербурге в результате ДТП с участием трех легковых автомобилей пострадали двое детей. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщил телеканал «Мойка 78» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в 20:44 на Дунайском проспекте у дома №41/1 во Фрунзенском районе города. По предварительной информации, иномарка «Шевроле Круз» столкнулась с «Опелем», который в свою очередь врезался в «Фольксваген». Двое пассажиров «Опеля», мальчики 2013 и 2020 года рождения, получили травмы и были госпитализировали в Детскую городскую больницу №1. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Водители трех иномарок не пострадали, отмечает издание «Мегаполис».

31 марта в Санкт-Петербурге произошла крупная авария с участием двух автомобилей и грузовиков на Кольцевой автодороге. Пострадавших в ДТП не было, однако данное происшествие спровоцировало пятибалльную пробку от 104-го до 105-го км шоссе.

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