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Девять человек погибли в аварии с тягачом в Китае

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Фото: Global Look Press/Li He/XinHua
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Седельный тягач врезался в частные дома в китайской провинции Фуцзянь, девять человек погибли. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщает nbd.com.

Авария произошла рано утром на участке государственной трассы №104 в уезде Лоюань. На отрезке спуска у грузовика отказали тормоза, из-за чего машина вылетела с дороги, опрокинулась на бок и врезалась в частные постройки.

В результате происшествия погибли девять человек, в том числе водитель тягача. Еще восемь человек пострадали, все они госпитализированы, характер травм не уточняется.

Движение на данном участке трассы временно заблокировано. На месте работают дорожные службы.

Крупная авария с участием грузовика произошла в Китае в январе. В восточной провинции Аньхой фура столкнулась с легковушкой. В результате погибли восемь человек.

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