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Нижнетагильская больница закупит шесть аппаратов ИВЛ

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Городская больница № 4 в Нижнем Тагиле объявила о закупке шести аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на общую сумму 9,2 млн рублей. Срок поставки составляет три месяца.

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На электронные торги допускаются только представители малого и среднего бизнеса. Победитель аукциона должен будет предоставить больнице шесть аппаратов ИВЛ для взрослых с возможностью работы как от сети, так и от встроенного аккумулятора, с цветным сенсорным дисплеем. Также аппарат должен быть с индикаторами данных о режиме вентиляции, дыхательной активности пациента, уровня заряда аккумулятора и часами, иметь возможность переносить данные на внешний носитель, передает ТагилСити.Ру.

Ранее минздрав Омской области приобрел 45 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на общую сумму 103,5 млн рублей. На подписи еще два контракта на поставку необходимого оборудования для тех, кто не может дышать самостоятельно, в том числе из-за коронавирусной инфекции.

Напомним, 30 марта президент России Владимир Путин потребовал пополнять резерв аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в стране в связи с пандемией коронавируса SARS-CoV-2. «И конечно, дополнительно потребуются люди, которые могут работать с такими установками, имеют необходимую квалификацию», — заявил глава государства.

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