В Минпромторге заявили о стабилизации спроса на антисептики

Пик спроса на кожные антисептики в России пройден и стабилизируется. Об этом сообщил замглавы Минпромторга Михаил Иванов в понедельник, 13 апреля.

«Мы можем констатировать только одно: что уровень стабилизации этого спроса будет значительно выше, чем он был до пандемии», — сказал он ТАСС.

На сегодняшний день к производству антисептиков подключились парфюмерные и косметические предприятия, на их долю приходится четверть всего производства в России.

«Понимая задачу по наращиванию объемов выпуска кожных антисептиков, мы, безусловно, обратились к нашим парфюмерам. Так делают многие западные страны, и надо сказать, что коллеги очень активно откликнулись на наши призывы», — рассказал Иванов.

По словам замминистра, уровень запасов антисептиков в медицинских учреждениях «достаточно уверенный», а в аптечных сетях его удалось увеличить на 1 млн штук за последнюю неделю. Иванов заверил, что именно больницам и медцентрам данный товар поставляется в первую очередь.

Кроме того, с начала марта объем производства антисептиков был увеличен с 50 тыс. л до 300 тыс. л в сутки, то есть в шесть раз. Как сообщил замглавы ведомства в эфире телеканала «Россия-24», в стране была оперативно развернута новая программа поддержки в рамках Фонда развития промышленности (ФРП). Производителям предоставляются льготные займы по ставке от 1% годовых.

Так, помощью уже воспользовались три производителя антисептических средств, еще около 35 заявок находятся на рассмотрении в ФРП.

Ранее о готовности запустить производство антисептиков заявили компания Unilever и «Газпром». Так, гель для рук с антибактериальным эффектом под торговой маркой «Бархатные ручки» поступит в магазины и аптеки в середине месяца. «Газпром» намерен создавать дезинфицирующие средства из изопропанола и этанола, которые могут использоваться как базовые вещества для санитайзеров.

От использования водки в качестве антисептика для рук или ингредиента для приготовления дезинфицирующего состава россиян предостерегали в МЧС.

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