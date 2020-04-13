Прямой эфир

Жители Дейр-эз-Зора рассказали о преимуществах «русского моста» через Евфрат

0
Фото: РЕН ТВ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Единственный мост через реку Евфрат, построенный российскими военными рядом с сирийским городом Дейр-эз-Зора, позволил местным фермерам обеспечить поставки своей продукции и установить сообщение населенных пунктов по обе стороны реки.

Ушли в патруль: чем закончилась вторая попытка патрулирования в Идлибе
Анкара всерьез взялась за террористов, препятствующих открытию дороги Алеппо–Латакия

Местные жители рассказали, что до войны в этом районе было 12 мостов, однако, американская авиация их уничтожила. В минувшем году российские военные возвели стометровый понтонный мост, соединивший два берега рядом с Дейр-эз-Зором.

«Этот мост остался один. У нас родственники на той стороне [реки] раньше ездили туда-сюда. После того, как мосты были разбиты, перестали встречаться», — заявил инженер совета губернатора провинции Дейр-эз-Зор Малик аль-Омар «РИА Новости» в понедельник, 13 апреля.

Фермер Абд аль-Хай Шмайян отметил, что, когда террористы ИГ (организация запрещена в России) захватили данную территорию, он вынужден был скрыться в пустыне.

«Как только бандиты ушли отсюда, мы получили возможность нормально работать и спокойно жить. Сирийские солдаты, ваша [российская] армия подарили нам возможность спокойно жить и зарабатывать. Сейчас я выращиваю тут пшеницу, овощи, готовлюсь сеять хлопок», — сказал Шмайян.

Таким образом, у фермеров появилась возможность не только заниматься сельским хозяйством, но и доставлять свои товары по мосту.

«Едем продавать в Дейр-эз-Зор свою продукцию — фасоль, перец, чеснок. Мы неплохие деньги делаем от продажи», — добавил фермер Туркасьян Хамад.

В начале марта в Москве прошла встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Переговоры продлились более шести часов. Целью переговоров было согласование по урегулированию конфликта.

Через несколько недель пресс-секретарь президента России заявил, что в Сирии нет военных действий, обстановка в стране стабилизировалась. Он подчеркнул, что осуществляется только патрулирование известных дорог.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Террористы обстреляли населенный пункт в сирийской провинции Латакия
Палестинцы восстанавливают выдержавший осаду боевиков поселок в Алеппо

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020