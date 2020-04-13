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Теннисист Хачанов не понимает несерьезное отношение людей к коронавирусу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Российский теннисист Карен Хачанов считает, что всем людям стоит ответственно относиться к борьбе с распространением коронавирусной инфекции. По словам спортсмена, везде в мире примерно одинаковая с Россией ситуация: одни предельно серьезны, другие паникуют и скупают всё в магазинах, а третьи говорят, что это надуманная проблема.

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«Это проблема во всем мире, люди умирают, многие страдают, никто не работает. Как это может быть ерундой? Нужно, чтобы все объединились и общими усилиями постарались победить этот вирус», — сказал Хачанов в интервью газете «Спорт-Экспресс».

15-я ракетка рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) на время вынужденной паузы в сезоне вернулся в Москву. По его словам, он нашел позитивный момент в остановке матчей. 23-летний Хачанов не скрывает: его «радует, что появилось много времени, чтобы провести его с сыном, женой и вообще всей семьей».

Хачанов сообщил, что в своем доме старается тренироваться хотя бы один раз в день. В остальное время он занят помощью семье и игрой с сыном Давидом, который родился в сентябре 2019 года. Также спортсмен читает книги, смотрит фильмы и сериалы. При этом он назвал главное, чего ему не хватает в жизни без соревнований. Россиянин не стал скрывать, что он скучает «по теннису и по турнирному драйву и адреналину, который испытывает каждый спортсмен».

Из-за пандемии коронавирусной инфекции все теннисные соревнования мужского тура ATP отменены с 12 марта. Пауза в сезоне объявлена как минимум до 13 июля. Организаторы Уимблдона, одного из четырех турниров Большого шлема, объявили, что 134-й по счету розыгрыш состоится только в 2021 году (в 2020-м он должен был пройти с 29 июня по 12 июля).

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