Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля

Середина следующей недели самоизоляции позволит понять, вышла ли Россия на пик заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Об этом в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, президент России Владимир Путин не случайно выбрал дату для введения нерабочих дней до 30 апреля. Таким образом, пройдет два цикла по 14 дней, чтобы власти смогли оценить эффект от введенных ограничительных мер против COVID-19.

Голикова отметила, что 14–16 апреля могут быть неким критерием для страны о том, вышла ли заболеваемость на пик или продолжит увеличиваться. При этом оценить эффект от сокращения социальных контактов полностью можно будет только в конце апреля.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны.

10 апреля мэр Москвы Сергей Собянин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в городе. Он также объявил о введении в Москве пропускного режима с 13 апреля. Роль пропуска играет уникальный код из 16 цифр и букв. Оформлять разрешения начнут с понедельника. С 15 апреля наличие кода будет обязательным. Чтобы оформить пропуск, надо заполнить форму на mos.ru или отправить СМС на 7377. Также можно позвонить по телефону +7 (495) 777-77-77.

Согласно порталу стопкоронавирус.рф, в России зафиксировано 15 770 случаев заражения COVID-19 (2186 за последние сутки), 130 человек скончались, выздоровел 1291 человек.

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