Прямой эфир
Сюжет:

Врач сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская система здравоохранения, которая делает упор не на первичную амбулаторную помощь, а на стационары, может оказаться более приспособленной к экстремальным условиям. Об этом в своем Telegram-канале заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

По пропускам: какие ограничения ждут столицу
Московские власти объявили об ужесточении контроля за передвижениями по городу

По его словам, в России в разы больше больничных мест на душу населения, чем на Западе. Мясников подчеркнул, что мир с удивлением узнал, что аппаратов ИВЛ и средств защиты в России больше, чем в других странах.

При этом врач выразил надежду на то, что нам не придется воспользоваться этими преимуществами. Кроме того, он добавил, что в мире сейчас активно обсуждается «германское чудо» и молчат про русское. Мясников напомнил, что в Германии 2,8 тыс. погибших от коронавирусной инфекции на 82 млн человек, тогда как в России меньше ста на 145 млн населения.

Также врач заявил, что расслабляться в данной ситуации нельзя. Медики могут лучить болезни, но только люди при помощи самоизоляции могут остановить ее распространение.

«У нас смертность от коронавируса намного ниже, чем от гриппа, и на порядки ниже, чем от других пневмоний», — пояснил Мясников и призвал «безболезненно пережить презентацию нового вируса и его имплантацию из животного мира в наш».

В России с начала эпидемии зарегистрировано 13 584 случая заражения коронавирусом в 82 регионах. При этом всего от инфекции скончались 106 человек, а вылечились ― 1045.

1

Накануне мэр столицы Сергей Собянин объявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в городе, а также анонсировал постепенное введение пропускного режима в Москве начиная с 13 апреля.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Петербургские ученые примут участие в разработке стандарта против COVID-19
Онколог рассказал о воздействии коронавируса на курильщиков

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020