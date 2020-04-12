Врач сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии

Российская система здравоохранения, которая делает упор не на первичную амбулаторную помощь, а на стационары, может оказаться более приспособленной к экстремальным условиям. Об этом в своем Telegram-канале заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, в России в разы больше больничных мест на душу населения, чем на Западе. Мясников подчеркнул, что мир с удивлением узнал, что аппаратов ИВЛ и средств защиты в России больше, чем в других странах.

При этом врач выразил надежду на то, что нам не придется воспользоваться этими преимуществами. Кроме того, он добавил, что в мире сейчас активно обсуждается «германское чудо» и молчат про русское. Мясников напомнил, что в Германии 2,8 тыс. погибших от коронавирусной инфекции на 82 млн человек, тогда как в России меньше ста на 145 млн населения.

Также врач заявил, что расслабляться в данной ситуации нельзя. Медики могут лучить болезни, но только люди при помощи самоизоляции могут остановить ее распространение.

«У нас смертность от коронавируса намного ниже, чем от гриппа, и на порядки ниже, чем от других пневмоний», — пояснил Мясников и призвал «безболезненно пережить презентацию нового вируса и его имплантацию из животного мира в наш».

В России с начала эпидемии зарегистрировано 13 584 случая заражения коронавирусом в 82 регионах. При этом всего от инфекции скончались 106 человек, а вылечились ― 1045.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин объявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в городе, а также анонсировал постепенное введение пропускного режима в Москве начиная с 13 апреля.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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