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Ученые нашли свидетельства изготовления неандертальцами пряжи

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Фото: TASS/DPA/Sabine Glaubitz
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В одной из неандертальских пещер Франции ученые обнаружили волокна, сплетенные в веревку, которой пользовались первые жители Европы около 52–41 тыс. лет назад. Данные о находке антропологи опубликовали в научном журнале Scientific Reports.

Таким образом, удалось сделать вывод, что неандертальцы не только умели пользоваться переплетенными волокнами, но и понимали их устройство, а значит, владели азами математики и могли осваивать сложные технологии.

Веревка была сплетена из растительных нитей трех отдельных пучков. По своей структуре она ничем не отличалась от того, как выглядят современные декоративные веревки, которые сплетают из травы и другой растительности.

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Ученые предполагают, что волокна веревки жители пещеры сделали из нижних слоев коры хвойных деревьев, предположительно сосны. Это говорит о том, что неандертальцы хорошо понимали, как устроены деревья и какие их части можно использовать для решения различных практических задач.

Ранее ученые долгое время считали, что неандертальцы сильно уступали в культурном развитии кроманьонцам и другим Homo sapiens, так как, предположительно, не умели разжигать огонь, говорить, а также не имели культуры и религии. Однако раскопки последних лет в Испании, Хорватии и Израиле показали, что такие выводы были ошибочными.

Например, несколько лет назад на севере Испании нашли образцы наскальной живописи неандертальцев, а в хорватской пещере Крапина четыре года назад были обнаружены ожерелья неандертальцев из когтей хищных птиц.

Ранее 12 апреля сообщалось, что миссия Национального института превентивных археологических исследований (INRAP) раскопала на юго-востоке Франции римское святилище, в котором находились предметы ритуального характера, включая флягу легионера.

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