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След древней цивилизации нашли при строительстве трассы на Ставрополье

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Археологи обнаружили следы древней цивилизации во время земляных работ при расширении трассы Кисловодск – Минеральные Воды». Находки относятся к периоду IX–VII вв. до н. э.

Специалисты указывают, что люди проживали на территории современного региона, когда в Европе формировались цивилизации железного века, а в малой Азии зарождалась Фригия. Предполагается, что земля осваивалась непрерывно столетиями. На территории Кавказских Минеральных Вод есть следы укрепленных строений, в которых селились люди. Об этом пишет NewsTracker.

В ходе раскопок место древнего городища «Острый мыс – 4» будет законсервировано. Строительство трассы продолжится с учетом рекомендаций археологов.

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