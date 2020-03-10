Археологическую школу откроют на поселении викингов под Псковом

В Псковской области у деревни Горожане Новосокольнического района откроют археологическую школу «Горожане-2020». Она будет работать в июле и августе в том месте, где ранее находилось поселение викингов.

В школе будут проходить обучение 50 волонтеров из России, Сербии и Белоруссии. Им дадут теоретические знания по методике полевых археологических исследований. Лекции прочтут специалисты по материальной культуре эпохи викингов, рассказали Псковскому агентству информации в Археологическом центре Псковской области.

У волонтеров появится возможность отработать практические навыки исследования культурного слоя, графической фиксации объектов, зарисовки керамики и методов ведения археологической разведки.

Полевая школа будет работать в две смены, по 12 дней. Каждая смена соберет по 25 человек. Проектом занимается фонд «История Отечества», Археологический центр Псковской области и Псковское региональное отделение Российского исторического общества.

В июне 2019 года в рамках Ганзейских дней на берегу реки Великой в Пскове были продемонстрированы две ладьи эпохи викингов.