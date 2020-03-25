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В Австралии обнаружили возможного предка людей и большинства животных

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Биологи из Калифорнийского университета в Риверсайде обнаружили окаменелость древнейшего животного, возраст которого составляет около 555 млн лет, возможного предка людей и большинства животных. Об этом сообщается в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

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Речь идет о крошечном червеобразном существе Ikaria wariootia (до 7 мм в длину и около 1—2,5 мм в ширину). Оно относится к группе билатеральных организмов. Билатериями являются почти 99% всех известных животных — 1,6 млн описанных видов, а также люди.

Билатерии имеют симметричное строение (тело можно разделить на левую и правую половины), а также ротовое отверстие и кишку. Именно развитие двусторонней симметрии было важнейшим шагом в эволюции животного мира, так как у организмов появилась возможность передвигаться самостоятельно и целенаправленно.

Ikaria wariootia жила на земле во время эдиакарского периода протерозойской эры (примерно 635—541 млн лет назад). Тогда наша планеты уже была населена многоклеточными организмами, но они не имели даже скелета, пишет RT.

Эволюционные биологи ранее предсказывали, что самая древняя билатерия будет найдена, при этом она будет представлять собой простое и маленькое существо с примитивными органами чувств. 15 лет назад в Австралии были обнаружены следы передвижения древнейших билатерий в отложениях докемберийского периода, но все это время ученые не могли найти окаменелости.

Находка была названа в честь жившего на этом месте народа адняматанья. «Икария» на языке адняматанья означает «место встречи», а «вариутия» происходит от ручья Warioota, который спускается с гор рядом с местом обнаружения окаменелости.

10 января сообщалось, что американские ученые во главе с Анн Росс из Государственного университета штата Северная Каролина изучили черепа древних представителей населения Карибских островов и пришли к выводу, что каннибалы-карибы, описанные в дневниках Христофора Колумба, действительно существовали.

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