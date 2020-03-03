Знаменитую крымскую терракотовую голову датировали V веком до н.э.

Найденная при строительстве Крымского моста терракотовая голова датируется V веком до н.э. Это установили ученые Института археологии Российской академии наук.

Как пишет ИА «Крыминформ», дату создания статуи позволило определить радиоуглеродное AMS-датирование образца смоляного покрытия. Его провели в Центре изотопных исследований Университета Джорджии (США).

Пробы, взятые при первичном изучении находки, передали в НИЦ «Курчатовский институт». Удалось выявить органические материалы, которые содержат смолу хвойных деревьев. Ее могли использовать как основу для нанесения краски и как защитное покрытие. Ученые обнаружили и следы минералов, содержащих соединения марганца. Их применяли для создания темного пигмента.

В пробе, взятой из уголка губы, высокое содержание гипса. Этот слой выглядит как беловатый оттенок на губах. Кроме того, образец содержит железо. Ученые предполагают, что губы статуи были окрашены в красный цвет, создатели наложили краситель из красной охры поверх гипсового слоя, который использовали как выравнивающее покрытие.

Крупный фрагмент античной терракотовой скульптуры, предположительно, изображение головы древнегреческого божества, нашли археологи при исследовании района строительства Крымского моста в Керченской бухте у мыса Ак-Булун. Это произошло в марте 2017 года. Первые результаты исследования были представлены летом 2019 года.