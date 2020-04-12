Археологи нашли во Франции флягу римского легионера

Миссия Национального института превентивных археологических исследований (INRAP) раскопала на юго-востоке Франции римское святилище, в котором находились предметы ритуального характера, включая флягу легионера.

Святилище относится к первой половине I в. н. э. Оно располагалось у дороги и состояло из трех ритуальных сооружений, от которых сохранились только остатки каменных фундаментов.

Найденная фляга легионера изготовлена из железа и меди, у нее цилиндрический корпус и широкое горлышко. Внутри сохранились остатки органического вещества. Их анализ показал, что в сосуде хранилась смесь из молочных продуктов, ягод и проса, пишет «Российская газета».

Отмечается, что ранее во Франции были найдены лишь два подобных артефакта.

Кроме фляги, в святилище также были обнаружены монеты, статуэтки и керамика.

В феврале сообщалось, что археологи обнаружили следы древней цивилизации во время земляных работ при расширении трассы Кисловодск–Минеральные Воды. Находки относятся к периоду IX–VII вв. до н. э.