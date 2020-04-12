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Министр пообещал украинцам «эпоху Ренессанса» после окончания пандемии

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Фото: REUTERS
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Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в интервью украинским СМИ заявил о готовности иностранных инвесторов кредитовать логистические проекты после окончания пандемии коронавируса.

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По его словам, после окончания ограничительных мер в стране ожидается «бум роста». При этом, заметил министр, пострадают некоторые отрасли, такие как авиационная сфера, туризм, сфера услуг. В то же время Криклий пообещал, что в дальнейшем украинцы увидят «эпоху Ренессанса».

Министр пообещал, что введенные украинским правительством карантинные ограничения не помешали строительству дорог в стране и росту грузооборота в морских портах, и ни один регион не останется без внимания.

В субботу комитет Верховной рады Украины по вопросам бюджета утвердил проект по его изменению на 2020 год. Бюджет страны был урезан на 2 млрд гривен, которые выделялись на борьбу с коронавирусом, рассказал депутат украинского парламента от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

10 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в мае гражданам Украины придется выйти на работу, власти предусмотрят «социальные стандарты» жизни общества в условиях пандемии коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 11 апреля, на Украине зарегистрировано свыше 2511 случаев заболевания, умерли более 73 человек.

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