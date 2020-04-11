На Украине число случаев заражения коронавирусом возросло до 2511

На Украине за сутки количество зараженных коронавирусом увеличилось на 308 человек, всего в стране инфицированы 2511 человек. Об этом в субботу, 11 апреля, сообщила пресс-служба украинского минздрава.

«По данным центра общественного здоровья, по состоянию на 9.00 (время совпадает с мск — Ред.) 11 апреля в Украине 2511 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Количество тех, кто выздоровел (79 пациентов), превысило количество летальных случаев (73 пациента). За сутки было зафиксировано 308 новых случаев», ― говорится в сообщении, опубликованном в ведомственном Telegram-канале «Коронавирус_инфо».

Ранее в этот день премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что число безработных граждан возросло на 50 тыс. и составило более 320 тыс. человек за последние две недели, пока в стране действовали карантинные меры против коронавируса.

За день до этого глава правительства сообщал, что в мае гражданам Украины придется выйти на работу, власти предусмотрят «социальные стандарты» жизни общества в условиях пандемии коронавируса.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 11 апреля, на планете зарегистрировано свыше 1,7 млн случаев заболевания, умерли более 102 тыс. человек, вылечились — 376 тыс.