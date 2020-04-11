Депутат рады рассказал о предложении сократить расходы на борьбу с COVID-19

Комитет Верховной рады Украины по вопросам бюджета утвердил проект по его изменению на 2020 год. Бюджет страны был урезан на 2 млрд гривен, которые выделялись на борьбу с коронавирусом, рассказал в субботу, 11 апреля, депутат украинского парламента от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

«Бюджетный комитет утвердил проект изменений в Госбюджет на 2020 год. По сравнению с внесенным кабмином проектом <...> уменьшен фонд на борьбу с COVID-19 на 2 млрд гривен, и теперь он предлагается в размере 64,9 млрд гривен ($2,38 млрд ― Ред.)», ― написал он в своем Telegram-канале.

Также Гончаренко сообщил, что в документе прописано ограничение на период карантина на выплаты зарплат чиновников, депутатов, судей, руководителей госпредприятий и членов их наблюдательных советов.

В настоящее время на Украине зафиксировано 2511 случаев заражения коронавирусом, из которых 73 человека скончались, а еще 79 ― выздоровели.

Ранее в этот день премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что число безработных граждан возросло на 50 тыс. и составило более 320 тыс. человек за последние две недели, пока в стране действовали карантинные меры против коронавируса.

За день до этого глава правительства сообщал, что в мае гражданам Украины придется выйти на работу, власти предусмотрят «социальные стандарты» жизни общества в условиях пандемии коронавируса.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 11 апреля, на планете зарегистрировано свыше 1,71 млн случаев заболевания, умерли более 103 тыс. человек, вылечились — 388 тыс.