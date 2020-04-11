Животные цирка шапито застряли до мая в Подмосковье

Пандемия нарушила планы московского передвижного цирка, который приехал на гастроли в Павловский Посад. Премьера новой программы была намечена на конец марта, но перенеслась сначала на 11 апреля, а потом на май.

«Гимнасты, акробаты и технические рабочие уехали. А мы, чья работа связана с животными, остались. У животных есть корм, мы ни в чем не нуждаемся. Мы каждый день репетируем, ждем встречи со зрителями. Очень мало сданных билетов, так что мы думаем, что на нашем выступлении будет аншлаг. Только вот теперь непонятно когда», — поделилась директор цирка Наталья Грачева.

В цирке шапито сейчас три медведицы, три верблюда, одна лошадка и шесть собак, отмечает портал «Подмосковье сегодня». Животные содержатся в просторных вольерах и хорошо охраняются.

Ранее сотрудники зоопарка в Брянске обратились за помощью к местным жителям. Они говорят, что у животных заканчивается корм. Из-за режима самоизоляции зверинец закрыт, билеты не продают и, как следствие, денег становится всё меньше. Принимаются овощи, фрукты, сено, зерно, крупы, комбикорм.