Большой риск: как музыкальные театры проводят уикенд

Представить, что безмятежная жизнь с ее ежедневными концертами и спектаклями в один миг прервется, не мог бы ни один самый смелый режиссер. Но то, что устроил всем коронавирус, тянет на «шоу всех времен и народов». В этих почти военных условиях артисты не только поддерживают своих поклонников, но также изобретают новые форматы. Впервые за историю Большого театра певцы, танцовщики и музыканты выступили перед пустым залом, а «Геликон-опера» отметила онлайн-юбилей. «Известия» убедились, что виртуальный праздник в режиме повышенной готовности удался.

Тест на вирус

На главную сцену страны вышли звезды оперы, балета, музыки, драматического театра, эстрады и кино. Свои выступления Юрий Башмет и Сергей Полунин, Светлана Захарова и Борис Березовский, Денис Мацуев, Тамара Гвердцители, Вадим Репин, Владимир Машков и другие артисты посвятили медикам, волонтерам и всем, кто оказался на переднем крае в борьбе за жизни тысяч пациентов с диагнозом COVID-19. Но самое впечатляющее выступление представил оркестр Большого театра. Каждый из оркестрантов сидел у себя дома и играл "Адажио" Алессандро Марчелло. Вместе они появились на экране. Ещё одна фишка концерта - кадры, где врачи следят за выступлением из своих кабинетов.

Артисты нарушили режим самоизоляции ради работы, но приехали в Большой театр, соблюдая все меры безопасности.

— С инициативой концерта выступили Министерство культуры и канал «Россия 1», — рассказали «Известиям» в пресс-службе ГАБТа. — Учитывая, что акция имеет исключительно позитивный характер и не является массовой, поскольку проходит без зрителей, руководство Большого театра сочло возможным предоставить ей помещение Исторической сцены. Все участники и организаторы концерта сдали тесты на коронавирус; они также полностью обеспечены необходимыми средствами личной гигиены — масками, перчатками.

Как рассказали в театре, в помещении Большого постоянно проводится дезинфекция и соблюдается социальная дистанция. Артистов ограничили даже в количестве сопровождающих их на выступление. С каждым смог прийти лишь один помощник. Участники концерта не пересекались со своими коллегами, так как приехали непосредственно к своему выступлению. Кстати, грим-уборная у каждого была своя. У чтецов и певцов были индивидуальные микрофоны. Артисты с пониманием отнеслись к мерам предосторожности, но особенно озаботились выбором репертуара.

Каждый вышел со своим любимым. Дима Билан спел песню Аллы Пугачевой «Не отрекаются любя». Юлия Пересильд исполнила композицию из репертуара Анны Герман «Город влюбленных людей». Танцовщик Сергей Полунин — свой хит Take me to church. Владимир Машков повеселил виртуальную публику, прочитав стихотворение Андрея Вознесенского «Не забудь». Евгений Миронов впервые выступил в дуэте с Денисом Мацуевым...

— Идея подобного выступления — прекрасна! — поделился с «Известиями» скрипач Вадим Репин. — Я считаю, что те, кому мы посвятили этот концерт, — настоящие герои нашего времени. Они находятся в самой трудной ситуации. Что касается нас, то готовились к выступлению, как всегда: работали, репетировали. Непривычно то, что пришлось всем сдать анализы на коронавирус. Но это правильно. Несмотря на пустой зал, волновался, как перед выступлением с публикой. Хотелось донести и чувства, и эмоции. Очень надеюсь, что, несмотря на занятость на передовой, многим врачам удалось увидеть наше им посвящение по телевизору.

Show must go on

Онлайн-шоу стали нормой жизни. И уже появляются новые формы. Так, «Геликон-опера» положила начало юбилеям-онлайн: музыкальному театру исполнилось 30 лет. Не случись пандемия, Москва еще долго бы говорила, с какими фантазией, юмором и размахом «Геликон» отметил свой юбилей. Но праздник худрук Дмитрий Бертман всё же устроил, начав его у себя дома. Сидя перед компьютером, он общался со зрителями и труппой. Благодарил коллег, которые выходили в эфир с поздравлениями.

— Весь этот сезон был посвящен подготовке к нашему юбилею, — сказал «Известиям» Дмитрий Бертман. — И в этом празднике, конечно, принимали бы участие наши друзья — мировые звезды, которые планировали прилететь в Москву. Уже готовили декорации, шили костюмы, шли репетиции. Но произошло такое несчастье... Онлайн не заменит живого общения. И мы все просто выживаем и ждем нашей встречи друг с другом и публикой. На сегодня это наша мечта!

У театра, который известен художественной Москве как самый дружелюбный (говорят, здесь нет склок и интриг), множество друзей. Часть из них вместил эфир.

Гендиректор Большого театра Владимир Урин говорил о любви и энергии, оперные звезды со всего мира признавались в теплых чувствах. Так, Хосе Кура поздравил из Мадрида, а Марина Мещерякова из Вены. Прислали видео худрук Театра Сац Георгий Исаакян, народные артисты России Юрий Веденеев, Ильдар Абдразаков, Паата Бурчуладзе, Ольга Бородина, директор «Новой оперы» Дмитрий Сибирцев, дирижеры Александр Сладковский и Феликс Коробов.

О своем театре геликоновцы смонтировали фильм из архивных материалов. И теперь каждый день в течение месяца на YouTube-канале «Геликона» будут демонстрироваться его фрагменты. Подарком для фанатов стал и документальный фильм «Дон Геликон», премьера которого состоялась сразу после прямой линии с Дмитрием Бертманом.

А вечером 10 апреля в привычное для театралов время — 19:00 — на сайте показали запись гала-концерта открытия «Геликона» после масштабной реконструкции в октябре 2015 года. Со сцены лился оптимизм, так необходимый сегодняшним затворникам. Дмитрий Бертман не забыл и поддержал «бездомных» коллег, тех, у кого нет крыши над головой в виде репертуарного театра.

— Сейчас нам гораздо лучше, чем свободным артистам, потому что за театрами стоит государство, — поделился с «Известиями» Дмитрий Бертман. — Правительство Москвы обещало, что нам поможет. А вот за них некому заступиться. Но знайте, что наш театр всегда открыт для вас…