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Российские специалисты продезинфицировали пансионаты в еще трех городах Италии

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Фото: РЕН ТВ
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Российские военные специалисты вместе с итальянскими коллегами провели дезинфекцию в домах престарелых еще в трех городах Ломбардии.

Как сообщает Минобороны РФ в субботу, 11 апреля, обработка была осуществлена в пансионатах, расположенных в Таверноло-Бергомаско, Сарнико и Предоре.

В ведомстве уточнили, что в общей сложности российские специалисты провели дезинфекцию пансионатов в 46 населенных пунктах Ломбардии.

В марте Москва договорилась с Римом об оказании гуманитарной помощи для предотвращения ухудшения эпидемиологической обстановки из-за коронавируса.

В республику отправились 15 самолетов Военно-космических сил России, которые привезли специальные средства дезинфекции, медицинские аппараты и медиков.

По данным Worldometer на утро 11 апреля, в Италии число заразившихся коронавирусом превысило 147 тыс. человек, 18,8 тыс. скончались, 30,4 тыс. выздоровели.

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